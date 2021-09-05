بعد غياب دام 13 شهراً، عادت اليوم (الأحد) حركة رحلات الطيران بين الكويت والقاهرة؛ التي كانت قد توقفت بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات الكويتية لمواجهة فايروس كورونا المستجد، إذ تستأنف الرحلات بين الجانبين بواقع 11 رحلة جوية سفر ووصول، تنقل على متنها 907 ركاب.البداية تكون اليوم من مطار القاهرة إلى الكويت، بخمس رحلات بدأت أولها فى تمام الساعة 7.10 صباحاً بتوقيت القاهرة وعلى متنها 95 راكبا، ثم تعقبها رحلة أخرى لمصر للطيران ثم رحلتان لطيران الجزيرة ورحلة للخطوط الجوية الكويتية، ويبلغ عدد الركاب المغادرين من مطار القاهرة 582 راكبا.ويستقبل مطار القاهرة اليوم 6 رحلات من مطار الكويت، منهم رحلة تابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة بدون ركاب ثم 5 رحلات عودة منهم رحلتان لمصر للطيران ورحلتان للجزيرة الكويتية ورحلة واحدة للخطوط الجوية الكويتية، ينقلون على متنهم 325 راكبا.من جهتها، أشارت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة المسافرين.وكانت الخطوط الجوية الكويتية، أعلنت استئناف رحلاتها إلى مطار القاهرة الدولي بداية من اليوم (الأحد)، وذلك بعدما توقفت أكثر من عام بسبب الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها السلطات الكويتية لمواجهة فايروس كورونا المستجد.