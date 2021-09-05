بعد أسبوع من شائعات الوفاة والطلاق التي لاحقت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، خرج شقيقها وائل بمنشور على صفحته في «فيسبوك» (السبت)، مؤكدا أن «الدادة دودي» أبرز أدوارها السينمائية، ستعود قريبا، وكتب: «ياسمين بخير.. وهترجع قريبا لبيتها وشغلها». وتطرق لشائعة وفاتها التي تم تداولها أخيرا، معتبرا أنها «شائعة وضيعة». أما عن انفصالها من الفنان أحمد العوضي كونه لم يسافر لدعمها، قال: «طار العوضي إلى سويسرا قبل أيام بعد إنهاء الأوراق الخاصة بالسفر، وهو الآن بجانبها أثناء تلقي العلاج». وعاشت ياسمين فترة حرجة إثر جراحة دقيقة أدت لمضاعفات، استدعت وضعها بالعناية المركزة قبل توجهها إلى جنيف على متن طائرة إسعاف لاستكمال العلاج.