شحوبالشفاه وزرقة الأظافرسعالمستمر مصحوبا ببلغمالميل للنوموعدم البقاء متيقظاًاضطرابالحركة وإنهاك واكتئابكشف خبراء المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC، أن متحور «دلتا» أكثر خطورة من طفرات «كورونا» السابقة. ووفق CNN (السبت)، حذر الأطباء من شدة الأعراض التي تتمثل في السعال المصحوب ببلغم أصفر أو أخضر، ما يشير إلى العدوى البكتيرية النشطة في الرئتين، علاوة على ألم وضغط مستمر في الصدر، وعدم القدرة على الاستيقاظ أو البقاء متيقظاً، وشحوب الشفاه وزرقة في الأظافر، والصداع الشديد الذي يصفه بعض المرضى بـ«شعور غريب داخل الجسد وقبضة محكمة على الرأس»، إضافة للإحساس بالتعب وضعف في العضلات واضطرابات الحركة، وانزعاج نفسي وقلق يتطور خلال أيام إلى اكتئاب وشعور بالإنهاك دون بذل أي مجهود.ألم وضغطمتصاعد فيالصدر