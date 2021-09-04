أعلنت مملكة البحرين اليوم (السبت)، إتاحة تلقي جرعة ثالثة منشطة للتطعيم بلقاح «سبوتنيك» ضد كورونا المستجد «كوفيد-19»، وذلك لمن بلغت أعمارهم 18 عاما فما فوق، وذلك وفق ما أعلنه الفريق الوطني الطبي للتصدي لـ«كوفيد-19»، بعد موافقة لجنة التطعيمات في البلاد.

ووفقا لوكالة أنباء البحرين، فإنه بإمكان من بلغوا 18 عاما فما فوق أخذ نفس نوع تطعيم الجرعة الأولى والثانية من لقاح «سبوتنيك» كجرعة منشطة، وذلك بناء على المؤشرات الوطنية، وبعد مراجعة الوثائق والبيانات من قبل الجهات المختصة، بالتنسيق مع مركز غاماليا الوطني لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة ووزارة الصحة بالاتحاد الروسي.

وأشار الفريق الوطني الطبي في البحرين إلى أن هذه الموافقة على إتاحة الجرعة المنشطة للحاصلين على تطعيم «سبوتنيك» تعتبر الأولى على مستوى العالم، وذلك استمراراً للجهود ضمن الحملة الوطنية للتطعيم، مؤكداً أن كل القرارات المتخذة بخصوص التطعيمات والجرعات المنشطة تأتي وفقاً لآخر المستجدات والدراسات التي تتم من قبل المعنيين في لجنة التطعيمات إلى جانب آخر الدراسات العالمية في هذا الشأن.

وبين الفريق الوطني الطبي أنه يمكن للراغبين من هذه الفئة ممن تنطبق عليهم الشروط المبادرة بالتسجيل لأخذ الجرعة المنشطة من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الصحة healthalert.gov.bh أو عبر تطبيق «مجتمع واعي» من خلال اختيار «التسجيل لأخذ جرعات منشطة» ضمن خيار التسجيل لأخذ التطعيم المضاد لفايروس كورونا.