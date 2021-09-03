اكتشفت المديرية الكورية الجنوبية للسيطرة والوقاية من الأمراض للمرة الأولى 3 حالات وافدة مصابة بسلالة «مو» التاجية.

وأفيد بأن هذه العدوى وجدت لدى 3 أشخاص وصلوا إلى كوريا الجنوبية من المكسيك والولايات المتحدة وكولومبيا في مايو ويونيو ويوليو على التوالي.

يشار إلى أن سلالة «مو» لفايروس كورونا جرى التعرف عليها لأول مرة في كولومبيا في يناير 2021، ومنذ ذلك الحين رصدت في 40 دولة، بما في ذلك بيرو وتشيلي والولايات المتحدة.

ويعتقد أن طفرة سلالة «مو» تسمح للفايروس بالتهرب من القدرة الوقائية للمناعة البشرية، ما يقلل من فعالية اللقاحات.

إلى ذلك، سجلت كوريا الجنوبية في اليوم المنصرم 1709 حالات إصابة بالفايروس التاجي، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد منذ تفشي الوباء فيها إلى 257110.