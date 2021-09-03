كشف المركز الوطني الصيني لعلوم الفضاء (CAS)، عن طائرة هليكوبتر مطورة حديثا يمكن استخدامها في استكشاف الكوكب الأحمر، بحسب «RT».

وتأتي الأداة الجديدة بعد شهور من هبوط مركبة روبوتية صينية على سطح المريخ، حيث ذكرت (CAS) أن الصين طورت طائرة هليكوبتر مصغرة، ونشرت وسائل الإعلام الصينية صوراً عبر الإنترنت للمعدات الفلكية.

وقالت القناة الإعلامية الصينية التابعة للدولة، Global Times، إن باحثين من الأكاديمية الصينية للعلوم وافقوا أخيراً على فحص لجنة بكين للعلوم والتكنولوجيا للنموذج الأولي لطائرة المريخ من دون طيار، ما يمكن العلماء الصينيين من استكشاف المريخ بشكل أكبر.

وفي مايو، نجحت الصين في إنجاز هبوط تاريخي بمركبة جوالة على سطح المريخ في مهمتها الافتتاحية إلى الكوكب، كجزء من خطط البلاد المستقبلية الطموحة لاستكشاف الفضاء.

واحتفلت المركبة التي تحمل اسم (Zhurong)، الأسبوع الماضي، بمرور 100 يوم على عملها على سطح المريخ.

وفي وقت سابق من هذا العام، قال وانغ شياو جون، رئيس الأكاديمية الصينية المملوكة للدولة لتكنولوجيا إطلاق المركبات، إن بكين تتوخى بناء وجود دائم على المريخ وتنمية مواردها على نطاق واسع، مع أسطول من المركبات يعمل بين الكوكب الأحمر والأرض.