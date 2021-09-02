أعلنت حاكمة نيويورك كاثي هوشول، حالة الطوارئ في الولاية، حيث تسببت ذيول الإعصار «إيدا» وفيضاناته الهائلة في مقتل ما لا يقل عن 9 أشخاص في نيويورك ونيوجيرسي، وامتد تأثيره عبر شمال شرق الولايات المتحدة. حسب ما ذكرته وكالة (سي بي إس) الأمريكية اليوم (الخميس).

وكتبت هوشول في تغريدة على تويتر: «أعلن حالة الطوارئ لمساعدة سكان نيويورك المتضررين من عاصفة الليلة»، بعدما أدت العاصفة «إيدا» التي شكلت إعصارا من الفئة الرابعة ضرب جنوب الولايات المتحدة الأحد، إلى حدوث زوابع وفيضانات أثناء اندفاعها إلى الشمال.

كما أعلن بيل دي بلاسيو، رئيس بلدية نيويورك، حالة الطوارئ بسبب إعصار «إيدا»، وما سماه «حدثا مناخيا تاريخيا»، مع هطول أمطار قياسية في أنحاء المدينة أدت إلى فيضانات ومخاطر على الطرق.

وذكرت شبكات الإعلام الأمريكية أن جميع خطوط مترو الأنفاق في مدينة نيويورك تقريبا توقفت في ساعة متأخرة يوم الأربعاء، حيث تسببت بقايا العاصفة الاستوائية «إيدا» في هطول أمطار غزيرة واحتمال حدوث سيول وأعاصير في أجزاء من شمال ووسط المحيط الأطلسي.

وأصدرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية ما لا يقل عن خمسة تحذيرات من حدوث سيول تشمل المنطقة، من غربي فيلادلفيا إلى شمال نيوجيرسي.

وأظهرت مقاطع فيديو مدى الأضرار التي تسبب بها الإعصار، إذ غمرت المياه الشوارع ومترو الأنفاق والطوابق الأولى من المباني.

وفي نيوجيرسي المجاورة، تضررت خطوط الكهرباء ومئات المنازل، بعضها دمر بالكامل. كما أعلن حاكم الولاية حالة الطوارئ.