توفي الفنان المصري ماهر سليم، داخل أحد مستشفيات دار السلام بعد صراع مع المرض، تاركاً عدداً كبيراً من الأعمال الخالدة في تاريخ السينما وأذهان جمهوره.

وقال نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، إنه سيتم تشييع جثمان الفنان ماهر سليم من المستشفى بعد صلاة ظهر اليوم (الخميس)، ودفنه بمقابر الأسرة بطريق الفيوم.

وأعلن زكي عن حزنه الشديد لوفاة الفنان ماهر سليم، موضحاً أنه كان مثالاً للفنان المخلص المحترم المحب لفنه، فضلاً عن كونه زميلاً له منذ أن تخرجا سويّاً في المعهد العالي للفنون المسرحية.

وشغل الفنان الراحل ماهر سليم العديد من المناصب الإدارية بالمسرح منها نائب مدير عام الطليعة 2010، ثم مديراً عاماً لمسرح الطليعة 2012، ثم تولى رئاسة البيت الفني للمسرح عام 2013.

وتولى سليم أيضاً العديد من المناصب الأخرى منها مستشار رئيس قطاع الإنتاج الثقافي عام 2014، ومدير المهرجان القومي للمسرح بالقاهرة في مارس عام 2013.