علت وسوم الحب والفخر، منصة «تويتر» مساء (الثلاثاء) تزامناً مع يوم ميلاد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، صاعدة بقلوب مئات الآلاف من المغردين السعوديين، الذين بثت أفئدتهم أسمى عبارات الحب والتهاني لولي العهد، متفاعلين مع الفيديو الذي نشرته «عكاظ»، إذ جذب أكثر من 116 ألف مشاهدة، علاوة على التفاعل الكبير مع تغريدة «دلة البركة»، التي حملت في طياتها عملاً فنياً بديعاً جذب أكثر من مليون و200 ألف مشاهدة خلال ساعات، ما أدى إلى تصدر وسم #دمت_لنا_فخرا_وعزا منصة «تويتر»، الذي أطلقه المغردون السعوديون بمناسبة إتمام ولي العهد عامه الـ36، المصادف يوم 31 أغسطس، مقدمين التهاني والتبريكات والأمنيات له بالعمر المديد.