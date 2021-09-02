التأكد من صلاحية الإطارات وضبط الهواءفحص زيت المحرك والتأكد من مستواه ولزوجتهالتحقق من سلامة البطارية وتوصيلات الكابلاتفحص فلتر التكييف وتنظيفه من الأتربة دورياًحذر خبراء السيارات من الأعطال الفجائية على الطرقات، ما يتطلب إجراء 5 فحوصات سريعة قبل الانطلاق بالسيارة، لتحقيق أقصى معدلات السلامة. ووفق موقع «كندا درايف» المتخصص في أخبار المركبات (الأربعاء)، حث الخبراء على ضرورة فحص زيت المحرك والتعرف على مستواه ولزوجته ما يضمن سلامة المحرك، مع فحص تدفق السوائل (سائل التبريد، سائل مساحات الزجاج الأمامية) والتحقق من كفايتها، والتأكد من سلامة البطارية وفحص الكابلات وتوصيلها بالطريقة الصحيحة، إضافة إلى ضرورة التحقق من سلامة الإطارات في ما يخص تثبيتها بواسطة المفتاح المناسب لقياساتها. وأخيرا فحص فلتر كابينة السيارة المتصل بالمكيف للتأكد من خلوه من الأتربة المتراكمة حفاظا على صحة السائق والركاب.فحص السوائل (الراديتر وماسحات الزجاج الأمامي)