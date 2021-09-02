وسط..البلدة النائية «بابا عمرو»غرب «حمص» الحيوية وُلِدلعشيرة رحلت إليها قديماًمن «خِربة روحة» بالبقاعومن..«والدٍ» تزوج ابنة عمه40 عاماً ولم تنجبخطبت له ثانية فولدتهلأبٍ تجاوز سن الشبابومن..«الكتاتيب» المؤثرة عليه بمنهجهاتأسس دينياً محباً للإنسانيةفوضعه شيخه على «سِكة»اللغة العربية وصَبابَة «الضاد»..***البروفيسورمحمد خير البِقَاعيأستاذ اللغويات والمترجم السوريالمحقق للشعر العربي القديمالباحث بمركز الملك سلمانلدراسات تاريخ الجزيرة العربية..***عندما..كان محققاً منذ شبابهطالباً في كلية الآدابأخرج تحقيقاً تراثياً بديعاًلديوان «دريد ابن الصِمَّة»وبين..الكتابة التقليدية والنقد الأدبياستقر في جذور اللفظوكشف المعاني وتراكيبها اللغويةوسد فراغات الغموض المعرفيولمَّا..اتخذ «اللغة» جسراً للتواصلاهتم بمتون النصوص الأدبيةوحلَّل دلالاتها وفسَّر إشاراتهابقراءة نقدية تضيء السطور..***عند..«الترجمة» وثقافة النص المترجماهتم بصفحات التاريخ الاجتماعيناقلاً دقيقاً ولغوياً مدققاًبلا قوالب جامدة صلدَةوعند..تحقيق دواوين فحول الشعرلم يجنح إلى الانطباعيةفحيَّد إنتاج النص القديمبتقصٍّ دلالي جمالي معاصروعند..المخطوطات المُهجَّرة عبر التاريخيذرف دمعاً تحسراً.. بمقولته:«كيف لأبٍ يرضى أخذالغرب ابنه ليتربى عندهم»..***ذلك هو..«العائش» مع نظرياته وساكنهاالواثق بين قضاياه النقديةالذي ابتعد عن «الضِفاف»المرح الطريف سريع البديهة.