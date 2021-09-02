طالبت أم مصرية بإعدام ابنها، بعدما قتل شقيقته الحامل بذريعة خلافات مالية بينهما بمنطقة مصر القديمة وسط القاهرة. وفي بث مباشر لوسيلة إعلامية مصرية (الأربعاء) قالت الأم باكية: «إعدموه في ميدان عام ده ولد ما عندوش رحمة.. قتل أخته الحامل بسبب الفلوس». وألقت مباحث القاهرة القبض على الجاني، فيما أكد شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الواقعة أن مرتكب الجريمة هو ذات الشخص المضبوط، والشقيق الوحيد للمجني عليها. وأمام ثبوت الأدلة لم يجد الجاني مفراً من الاعتراف بجريمته، وقال مبررا: «أقرضتها مبلغا كبيراً ورفضت سداده فقتلتها». وينتظر الجاني، لم يكشف هويته، حكما مشددا بتهمة القتل مع سبق الإصرار.