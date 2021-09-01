فيما تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطعا صوتيا لمغنية البوب الأمريكية بيلي إيليش، تؤكد فيه حبها منذ صغرها للموسيقى العربية بشكل عام، وخصوصا أغاني اللبنانية نانسي عجرم، مبدية إعجابها بعدد من أغنياتها مثل «إنت إيه» و«في حاجات»، خرجت عجرم في مداخلة هاتفية لراديو «إنيرجي» فجر (الأربعاء)، مؤكدة أنها ستجتمع مع إيليش في «ديو» غنائي قريبا، تمزج فيه الموسيقى العربية بموسيقى البوب العالمية. وأعربت عجرم عن سعادتها بهذه الخطوة، لاسيما أن «إيليش» نجمة عالمية تحقق نجاحا كبيرا وحصدت عدة جوائز عالمية آخرها «غرامي». وكشفت عجرم عن حلمها الذي راودها منذ زمن، قائلة: «لطالما تمنيت أن أقدم ديو غنائي مع الراحل مايكل جاكسون».