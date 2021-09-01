طور علماء يابانيون تقنية شحن لاسلكية تسمح بتوصيل الطاقة الكهربية للهواتف والكمبيوترات عبر الهواء دون حاجة لمقايس أو كابلات، ما ينهي عصر الشواحن. ووفق RT (الأربعاء)، يؤكد باحثو جامعة طوكيو أن التكنولوجيا المطورة تولد مجالا مغناطيسيا لمسافات أطول دون إنتاج كهرباء، إذ توفر نحو 50 «واط» من الطاقة دون تجاوز الإرشادات العالمية لحفظ الإنسان من المجالات المغناطيسية، ما يسمح بشحن أي جهاز بملف سلكي مثبت بالداخل على غرار منصات الشحن اللاسلكية الحالية ولكن دون لوحة. ويقول عضو الفريق آلانسون سامبل: «الابتكار يزيد قوة عالم الحوسبة، إذ يمكنك استخدام الكمبيوتر أو الموبايل بأي مكان دون القلق بشأن الشحن أو التوصيل».