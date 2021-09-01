بدأت قناتا العربية والحدث نقل مقرهما من دبي إلى الرياض. ووفق ما أكدته وكالة «بلومبيرغ» (الأربعاء) تم إبلاغ الموظفين بالانتقال على مراحل، فيما سيتم بحلول يناير 2021 بث 12 ساعة إخبارية من العاصمة السعودية، بينما سيتم تقديم مساعدات لبقية العاملين للانتقال إلى الرياض بعد اكتمال تجهيز المرافق. بدورها، أكدت إدارة القناتين للموظفين أنها لن تستغني عن خدمات أي منهم. وأشار المدير التنفيذي لمجموعة mbc سام بارنيت إلى أن خطط المجموعة لإنشاء مقرها الجديد بالرياض تمضي كما هو مرسوم لها. لافتا إلى أن ذلك المشروع أعلن عنه خلال العام الماضي، واستدرك: «تعتزم مجموعة mbc الإبقاء على وجود إقليمي قوي».