شهد مجمع سكني بمنطقة سوبا السودانية اشتباكات بين حركة مسلحة وقوات من الجيش والشرطة، على خلفية رفض المسلحين إخلاء الفلل السكنية.

وبحسب موقع «نادوس نيوز» السوداني فإن شهود عيان كشفوا عن تبادل إطلاق النار بين قوات حكومية وقوات تلك الحركة بمنطقة سوبا داخل المجمع.

وسيطرت القوات الحكومية على المنطقة وهربت القوات المسلحة إلى داخل ضاحية سوبا وداخل مخطط الرضوان، وقامت الوحدات بتمشيط محيط المنطقة والمناطق المجاورة.

الجدير بالذكر أن القوات الحكومية تضم عددا من الوحدات المختلفة، ولم يصدر أي توضيح أو بيان من الشرطة أو أي جهة عسكرية أخرى.