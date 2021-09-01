رصدت هيئة السوق المالية إحدى المجموعات في برنامج التواصل الاجتماعي (الواتساب)، تضم أكثر من 250 عضوا، يتم من خلالها الإفصاح عن معلومات داخلية لشركات مدرجة في السوق المالية السعودية، قبل الإعلان عنها بشكل نظامي من قبل تلك الشركات في الموقع الإلكتروني لمجموعة تداول السعودية. وقرر مجلس إدارة الهيئة إحالة عدد من الاشتباهات إلى النيابة العامة، وشملت حالات الاشتباه ارتكاب مشتبه به عددا من السلوكيات المخالفة المتمثلة في مسؤوليته ومشتبه به آخر عن إدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر الورقة المالية.ووفقا للهيئة، فإن المشرف على المجموعة المشار إليها ارتكب عددا من السلوكيات المخالفة، بترويجه آراء تتعلق بشركات مدرجة للتأثير على أسعارها واستفادته الشخصية من ذلك، بإدارته عددا من المحافظ الاستثمارية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، واستغلال تلك المحافظ الاستثمارية لارتكاب مخالفات انطوت على تلاعب وتضليل في السوق.وأسفرت أعمال الضبط والاستدلال عن ارتكاب عدد من الأشخاص مخالفات تتعلق بالإفصاح عن معلومات داخلية لشركات مدرجة، ومن هؤلاء الأشخاص من يعمل في شركات مدرجة في السوق.المخالفات:- الإفصاح عن معلومات داخلية- التأثير على سعر الورقة المالية