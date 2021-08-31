حذر خبراء الأمن السيبراني في المملكة المتحدة مستخدمي «أندرويد» من 8 تطبيقات شائعة تسرب برامج ضارة للهواتف الذكية. ووفق صحيفة «إكسبرس» البريطانية (الثلاثاء)، حذف «قوقل بلاي» التطبيقات التي تحمل فايروس Joker القادر على تثبيت برامج تجسس خفية تسجل المستخدمين دون علمهم في خطط اشتراك شهرية احتيالية باهظة الثمن. وفي منشور على موقعها الإلكتروني، كتبت الشرطة البلجيكية أمس: «تحذير عالي المستوى.. عاد فايروس Joker إلى بيئة أندرويد.. وتم اكتشافه في عدد من تطبيقات قوقل ما يتوجب إزالتها من الهواتف فورا». والتطبيقات هي: Auxiliary Message، وElement Scanner، وFast Magic SMS، وFree CamScanner، وGo Messages، وSuper Message، وGreat SMS، وTravel Wallpapers.