ابتكرت شركة حكومية روسية جهازا لتعقيم هواء طائرات الركاب تتجاوز فعاليته في القضاء على فايروس كورونا نسبة 99.9%. ووفق RT (الثلاثاء)، ينقي الجهاز «تيوكرافت» الهواء من كل الفايروسات المعروفة بما فيها كوفيد-19، ويمكن تثبيته على متن الطائرة أثناء الرحلات التجارية، لقدرته على تطهير الهواء من جزيئات يبلغ حجمها 10 نانومترات، ما يضع فايروس كورونا الذي يراوح حجمه بين 50-200 نانومتر ضمن حدوده. واعتمدت وزارة الصحة الروسية الجهاز بعد ثبوت فعالياته في اختبارات معهد الأبحاث المركزي التابع لوزارة الدفاع، مؤكدة أن كفاءته العالية وحجمه الصغير سهلا إمكانية استخدامه لحماية المسافرين على جميع طائرات الركاب بغض النظر عن طرازاتها.