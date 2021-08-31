خلل النوم واضطراب الساعة البيولوجيةتلف المستقبلات الضوئية في العينينظهور مشكلاتفي الجلد (حب الشباب)التوتر والأرق المؤدي للإصابة بالاكتئابلا ينكر عاقل أن الهواتف الذكية يسرت الحياة، إذ توفر بعشرات الخدمات الوقت والجهد، غير أنها تصبح أكثر ضرراً بإفراط استخدامها. وهو ما يحذر منه المركز الأمريكي لعلاج الأمراض والوقاية منها CDC، ووفق CNN، (الإثنين)، يؤدي استخدام الهاتف لساعات طويلة إلى تلف المستقبلات الضوئية في العينين وجفافهما، ويزيد احتمالية الإصابة بمتلازمة النفق الرسغي (وخز وخدر الأصابع واليدين) حال استخدامه من 5-6 ساعات يومياً، وتؤكد الدراسات أن الهواتف موطن للجراثيم والبكتيريا ما ينقلها بوضعه على الخدين والأذنين إلى الجلد مسببا حب الشباب، علاوة على خلل النوم واضطراب الساعة البيولوجية باستعمالها في ساعات الليل المتأخرة، وأخيراً الإصابة بالتوتر والأرق المنتهي بالاكتئاب.زيادة الإصابة بمتلازمة النفق الرسغي