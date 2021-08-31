وسط..
«درب النجا» بتاريخها العريق
منذ القرن الـ14 الهجري
حاضرة «أبي عريش» الحديثة
وُلِد ابن قرية «الأملح»
ومن..
مدرسة أبيه السلفية بصامطة
كانت بدايات تهذيبه الأولى
وبين «صنبة» والرياض وأبها
أصاب تحصيله العام بمدارسها
وفي..
30 عاماً بالعاصمة الخضراء
وشهود لياليها الثقافية والأدبية
تشكَّلت شخصيته وطريقة تفكيره
وحضر أدبه رشيقاً للمتلقي..
***
الدكتور
أحمد يحيى بهكلي
خليط اللغة والشعر والنقد
عميد كلية المعلمين بجازان
مدير تعليم البنات بالمنطقة
نائب رئيس النادي الأدبي..
***
عند..
جوانب مراحله الحياتية المنهجية
شاعراً وأكاديمياً وعميداً وحقوقياً
انبلج مع ذاته التوَّاقة
ومال للجانب الحقوقي الإنساني
وحين..
باحت أحاسيسه شعراً مقفى
بمعالم وصفية للقرية والمدينة
وعاطفة إنسانية لمعاناة الآخرين
شغل الناس بقاموسه المتفرِّد
وعندما..
ابتعد عن التصنُّع والزيف
كتب شعراً مقتنعاً به
ولعدم إفساد عمل النقَّاد
لم يفسِّر قصائده وعناوينها..
***
بين..
مفاصل مسيرة علميَّة وشعرية
مهنة وتخصصاً.. فِكراً وإنتاجاً
اختزن مكونات أربع محطات
جازان والرياض وأبها وأمريكا
وبين..
قصائد ودواوين ومؤلفات نثرية
تُرجمت قصائده للغات الأجنبية
وتناول النقاد شعره وتأثيره
بدراسات أكاديمية ومقالات تحليلية
وبين..
حرفة «صحفي» وصَنعة «مثقف»
شارك بإصدار مجلة «الفيصل»
عند نهاية السبعينات الميلادية
وقاد صفحات أدبية بالصحافة..
***
ذلك هو..
عشير مدرسة التجديد الشعري
بين بواعث الشعر والنثر
ومقولة خالد الفيصل القديمة:
«انتبه أحمد.. الشعر يموِّت».
«درب النجا» بتاريخها العريق
منذ القرن الـ14 الهجري
حاضرة «أبي عريش» الحديثة
وُلِد ابن قرية «الأملح»
ومن..
مدرسة أبيه السلفية بصامطة
كانت بدايات تهذيبه الأولى
وبين «صنبة» والرياض وأبها
أصاب تحصيله العام بمدارسها
وفي..
30 عاماً بالعاصمة الخضراء
وشهود لياليها الثقافية والأدبية
تشكَّلت شخصيته وطريقة تفكيره
وحضر أدبه رشيقاً للمتلقي..
***
الدكتور
أحمد يحيى بهكلي
خليط اللغة والشعر والنقد
عميد كلية المعلمين بجازان
مدير تعليم البنات بالمنطقة
نائب رئيس النادي الأدبي..
***
عند..
جوانب مراحله الحياتية المنهجية
شاعراً وأكاديمياً وعميداً وحقوقياً
انبلج مع ذاته التوَّاقة
ومال للجانب الحقوقي الإنساني
وحين..
باحت أحاسيسه شعراً مقفى
بمعالم وصفية للقرية والمدينة
وعاطفة إنسانية لمعاناة الآخرين
شغل الناس بقاموسه المتفرِّد
وعندما..
ابتعد عن التصنُّع والزيف
كتب شعراً مقتنعاً به
ولعدم إفساد عمل النقَّاد
لم يفسِّر قصائده وعناوينها..
***
بين..
مفاصل مسيرة علميَّة وشعرية
مهنة وتخصصاً.. فِكراً وإنتاجاً
اختزن مكونات أربع محطات
جازان والرياض وأبها وأمريكا
وبين..
قصائد ودواوين ومؤلفات نثرية
تُرجمت قصائده للغات الأجنبية
وتناول النقاد شعره وتأثيره
بدراسات أكاديمية ومقالات تحليلية
وبين..
حرفة «صحفي» وصَنعة «مثقف»
شارك بإصدار مجلة «الفيصل»
عند نهاية السبعينات الميلادية
وقاد صفحات أدبية بالصحافة..
***
ذلك هو..
عشير مدرسة التجديد الشعري
بين بواعث الشعر والنثر
ومقولة خالد الفيصل القديمة:
«انتبه أحمد.. الشعر يموِّت».