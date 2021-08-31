وسط..«درب النجا» بتاريخها العريقمنذ القرن الـ14 الهجريحاضرة «أبي عريش» الحديثةوُلِد ابن قرية «الأملح»ومن..مدرسة أبيه السلفية بصامطةكانت بدايات تهذيبه الأولىوبين «صنبة» والرياض وأبهاأصاب تحصيله العام بمدارسهاوفي..30 عاماً بالعاصمة الخضراءوشهود لياليها الثقافية والأدبيةتشكَّلت شخصيته وطريقة تفكيرهوحضر أدبه رشيقاً للمتلقي..***الدكتورأحمد يحيى بهكليخليط اللغة والشعر والنقدعميد كلية المعلمين بجازانمدير تعليم البنات بالمنطقةنائب رئيس النادي الأدبي..***عند..جوانب مراحله الحياتية المنهجيةشاعراً وأكاديمياً وعميداً وحقوقياًانبلج مع ذاته التوَّاقةومال للجانب الحقوقي الإنسانيوحين..باحت أحاسيسه شعراً مقفىبمعالم وصفية للقرية والمدينةوعاطفة إنسانية لمعاناة الآخرينشغل الناس بقاموسه المتفرِّدوعندما..ابتعد عن التصنُّع والزيفكتب شعراً مقتنعاً بهولعدم إفساد عمل النقَّادلم يفسِّر قصائده وعناوينها..***بين..مفاصل مسيرة علميَّة وشعريةمهنة وتخصصاً.. فِكراً وإنتاجاًاختزن مكونات أربع محطاتجازان والرياض وأبها وأمريكاوبين..قصائد ودواوين ومؤلفات نثريةتُرجمت قصائده للغات الأجنبيةوتناول النقاد شعره وتأثيرهبدراسات أكاديمية ومقالات تحليليةوبين..حرفة «صحفي» وصَنعة «مثقف»شارك بإصدار مجلة «الفيصل»عند نهاية السبعينات الميلاديةوقاد صفحات أدبية بالصحافة..***ذلك هو..عشير مدرسة التجديد الشعريبين بواعث الشعر والنثرومقولة خالد الفيصل القديمة:«انتبه أحمد.. الشعر يموِّت».