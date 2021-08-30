كشفت دراسة سويدية حديثة أن الوزن الزائد يعد طوق نجاة من أحد الأمراض القاتلة. ووفق صحيفة «ذا صن» البريطانية (الإثنين)، أجرى علماء جامعة «غوتنبرغ» السويدية بحثا على 2196 متطوعا، فكشفت النتائج أن أصحاب محيط الخصر الكبير كانوا أقل عرضة للوفاة من الالتهابات البكتيرية الشديدة، وأبانت النسب أن 26% من مرضى هذه الالتهابات الذين ماتوا في غضون عام كانوا من أصحاب الوزن المثالي مقابل 17% فقط من ذوي مؤشر كتلة الجسم الأعلى. وقال رئيس الفريق الدكتور آيسا أليسو: «رغم أن السمنة وراء معظم المتوفين من أمراض القلب والسرطان لارتباطها بارتفاع مؤشر الجسم، إلا أن الأمر مختلف مع الالتهابات البكتيرية الشديدة».