أعلن مدير تطوير «موفي سينما» ماجد باحفي افتتاح أكبر دار سينما في السعودية بمدينة الرياض، تضم 25 صالة عرض، مؤكدا في مداخلة هاتفية لبرنامج «النشرة الفنية» على «الإخبارية» أن «سينما بوليفارد» المنتظرة ستوفر أضخم دار على الإطلاق، تزامنا مع إطلاق الهيئة العامة للترفيه فعاليات «موسم الرياض 2» في الفترة من 11 أكتوبر إلى 15 ديسمبر القادم، تحت شعار «تخيل أكثر». وكان رئيس الهيئة المستشار تركي آل الشيخ أكد أن الموسم سيشهد 7500 فعالية بينها عشرات الحفلات و350 عرضا مسرحيا عربيا وعالميا في 14 منطقة على مساحة 5 ملايين و400 ألف متر مربع، تضم 200 مطعم، و70 مقهى، لجذب ملايين المواطنين والسياح.