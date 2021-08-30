ألقت السلطات البرازيلية القبض على أربعيني حصل على 5 جرعات متتالية من 3 أنواع من لقاحات كورونا في غضون شهرين. ووفق صحيفة «تيرا» المحلية (الإثنين)، أبانت السجلات أن الرجل، لم يكشف هويته، استمر في تلقي اللقاحات 5 مرات دون أن تكتشف إدارة الصحة أمره، إلا أنها أحبطت محاولته السادسة، فاعترف أنه تلقى جرعتي فايزر وكورونفاك وجرعة أسترازينيكا بين 12 مايو إلى 21 يوليو. واعتقدت إدارة الصحة أن خللا في النظام الإلكتروني وراء الواقعة، إلا أن التحقيقات كشفت حصول الرجل على مساعدة من أحد مسؤولي اللقاحات فأحيلا للتحقيق، خصوصا أن البرازيل تعاني نقصا حادا في اللقاحات، وينتظر الملايين جرعتهم الأولى.