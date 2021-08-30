بينما يغرس أسد جبلي أنيابه ومخالبه في جسد الطفل ذي السنوات الـ5، أسرعت الأم بضربه بيديها الخاليتين فأفلته في اللحظة الحاسمة. ووفق وكالة «أسوشيتد برس» (الإثنين): أنقذت أم أمريكية ابنها أثناء لعبه خارج المنزل بمنطقة كالاباساس غربي لوس أنجليس، ونقلته بسيارتها الخاصة إلى المستشفى متأثرا بجروح في رأسه وجذعه ليؤكد الأطباء أنه سيتماثل للشفاء. فيما عثرت السلطات على الأسد «الشبل» بعد ساعات وأطلقت عليه النار فأردي قتيلاً. وقال متحدث هيئة كاليفورنيا لحماية الحياة البرية باتريك فوي: «لولا تدخل الأم في الوقت المناسب لفقدت ابنها للأبد»، مؤكداً أن الواقعة نادرة إذ لم يسجل الشمال الأمريكي هجمات مماثلة منذ 20 عاماً.