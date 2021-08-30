بعدما أثار «واتساب» جدلا واسعا بشروط سياسة الخصوصية الجديدة التي تنتهك بيانات المستخدمين، كشف تسريب عبر موقع WABetaInfo (الإثنين) أن شروط الخصوصية ستكون اختيارية ما يسمح بتجاهلها والاستمرار في استخدام التطبيق إذا كان المستخدم يجري محادثة مع الأصدقاء أو العائلة، بينما توقع التسريب تمسك «فيسبوك» مالكة التطبيق بإلزام مستخدمي «واتساب الأعمال» المخصص لخدمة الأنشطة التجارية الصغيرة بقبول التحديثات حتى لا يتعرضوا للحظر.يذكر أن التحديثات التي أطلقها «واتساب» في يناير الماضي وأجل تطبيقها عدة مرات، صحبتها عاصفة من الانتقادات التي أدت إلى نزوح ملايين المستخدمين إلى تطبيقات أخرى منافسة مثل تليغرام وسيغنال، إذ اعتبروا التحديثات المزعومة انتهاكا صارخا لخصوصيتهم.