لم تمر 48 ساعة على أزمة الدكتوراه الفخرية التي سحبها المركز الثقافي الألماني في لبنان من الممثل المصري محمد رمضان، حتى فوجئ (الإثنين) بإصدار محكمة شمال الجيزة الابتدائية حكماً ضده بتغريمه 12.5 مليون جنيه لعدم التزامه بشروط العقد المبرم مع شركة «العدل جروب» لأداء بطولة فيلم «بطل عادي».وألزمت المحكمة رمضان بدفع المبلغ للشركة شاملا مقدم العقد والفوائد القانونية على المبلغ بواقع 4% تاريخ المطالبة القضائية وحتى تاريخ السداد، كما حمّلته المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، فيما ذكر القاضي في حيثيات الحكم أن التحقيقات أثبتت إخلال رمضان بالوفاء بالتزاماته التعاقدية إذ امتنع عن أداء الدور الموكل له بموجب عقد الاتفاق المؤرخ في أكتوبر 2018، في الفيلم المعنون باسم مؤقت «بطل عادي» دون مبرر قانوني، وهو الأمر الذي قضت معه المحكمة بإلزام رمضان بما ورد في منطوق الحكم.