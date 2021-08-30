بينما يتحسس العلماء طريقهم للتعرف على المتحور الجديد لفايروس كورونا المستجد «دلتا» أعلن مجموعة من الخبراء بمركز «فيكتور» الروسي للبيولوجيا المجهرية عن معلومات جديدة حول طبيعة المتحور الجديد، ومخاطره.

وحسبما أعلنته وكالة الأنباء الحكومية الرئيسية في روسيا «تاس» أشار فريق من الباحثين الروس إلى مخاطر متحور دلتا، لافتين لأن بإمكانه أن يعيش في الماء لمدة 72 ساعة.

وقد درس علماء الفايروسات في مركز «فيكتور» الروسي فترة يمكن أن تبقى سلالة «دلتا» لفايروس كورونا خلالها على قيد الحياة في الماء فتوصلوا إلى استنتاج مفاده بأن السلالة تحتفظ بقدرتها على البقاء حتى 72 ساعة، ما يدل على أن قدرتها لا تختلف عن القدرة على البقاء والإعداد في الماء لدى سلالات أخرى من«كوفيد – 19».

وقال ناطق باسم المركز إن طرق البحث لدى أخصائيي المركز لم تختلف عن طرق استخدموها عند إجراء البحوث على سلالات أخرى للفايروس حين درسوا منذ عام واحد قابليتها للبقاء على قيد الحياة في عينات من الماء الخالي من الكلور القابل للشرب والماء البحري في درجة الحرارة 4 درجات مئوية وذلك خلال ساعة واحدة و3 ساعات و24 ساعة و48 ساعة و72 ساعة.

واتضح أن فايروس كورونا يحتفظ بقدرته على البقاء في عينات ماء الشرب الخالي من الكلور لمدة حتى 72 ساعة. وسجلت وزارة الصحة الروسية اخيرا لقاحا روسيا خامسا ضد «كوفيد – 19» وهو «أبي فاك كورونا» – أعده مركز فيكتور للبيولوجيا المجهرية.