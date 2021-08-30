قضت محكمة في البرازيل بسجن زوجة السفير اليوناني السابق لدى البرازيل كيرياكوس أميريديس، 31 عاما، على دورها في قتل زوجها قبل خمس سنوات.

وفي 2016، عثرت الشرطة على رفات السفير كيرياكوس أميريديس متفحمة داخل صندوق سيارة محترقة بمدينة ريو دي جانيرو، بحسب «RT».

وكانت زوجة السفير البرازيلية فرانسواز دي سوزا أوليفيرا على علاقة غرامية مع ضابط في الشرطة العسكرية، وفي مايو 2016 أبلغت أوليفيرا الشرطة بفقدان أثر زوجها بعد أن غادر الشقة التي استأجراها في مدينة نوفا إيغواكو خارج ريو ولم يعد.

وقالت الزوجة إنه تعذر عليها الاتصال بزوجها، لكن تصريحاتها سرعان ما بدت وكأنها غريبة وشكك المحققون بروايتها بعد العثور على جثة السفير متفحمة بالكامل داخل السيارة التي كان غادر المنزل بها.

واستنادا لشرطة ريو دي جانيرو، قد يكون الدبلوماسي حاول الدفاع عن نفسه قبل مقتله داخل الشقة برصاصة تم إطلاقها من سلاح مملوك للسفارة، فيما اعترف الضابط بأنه قتل السفير بطلب من عشيقته، وحكم عليه بالسجن 22 عاما.