كشفت صحيفة «زمان» التركية أن أكثر من 5 آلاف ممن تقدموا للعمل سائقين في بلدية اسطنبول مدمنون على المخدرات، حيث تقدم حوالي 141 ألف شخص اتضح أن أكثر من 5000 منهم مدمنو مخدرات.

وذكر مسؤول ببلدية اسطنبول أن الاختبارات كشفت أن 5315 من المتقدمين بطلب للحصول على شهادة قيادة مركبات النقل العام، مدمنو كحول وعقاقير منشطة.

ووفق بيانات رسمية، شهدت تركيا العام الماضي أكثر من 158 ألف عملية أمنية لمكافحة المخدرات أسفرت عن اعتقال 229 ألفا و156 شخصا.

كما اعتقلت السلطات خلال عام 2020 ما مجموعه 229156 شخصا وصدرت أحكام بالسجن على 23693 شخصا في 158674 عملية لمكافحة المخدرات، بحسب «RT».