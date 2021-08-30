بات فقدان حاستي الشم والتذوق أحد أكثر أعراض الإصابة بفايروس كورونا والإنفلونزا شيوعاً وقد يستمر لأسابيع وأشهر، فيما يؤكد أخصائي التغذية العلاجية وأمراض الباطنة الدكتور محمد مالك في لقاء تلفزيوني (الأحد) أن هناك 5 طرق طبيعية لاستعادتهما دون أدوية؛ منها استنشاق الليمون لبضع دقائق مرتين يومياً أو تناول عصيره مضافاً للعسل، إذ ينشط مستقبلات الحواس المفقودة ويلعب دوراً حيوياً في إدراك الحواس، ويملك زيت الخروع خواص مضادة للالتهابات ما يقلل الأعراض، ويعد البخار علاجاً قديماً، إذ يقلل الالتهاب والاحتقان في ممرات الأنف، ومضع الزنجبيل الغني بمضادات الفايروسات أو تناوله مع الشاي، وأخيرا الثوم الغني بحمض الريسينوليك الذي يعالج الانسدادات.