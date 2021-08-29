أعلن «تويتر» طرح تقنية «Ticketed Spaces» مدفوعة الأجر، ما يتيح لصانعي المحتوى الحصول على مقابل مادي عبر مشاركاتهم الإبداعية. ووفق «البوابة التقنية»، فعّلت المنصة الميزة (الأحد) رغم أنها أتاحت تقديم طلبات الانضمام إليها منذ يونيو الماضي، فيما خصصت الإصدار الأول من الخدمة للهواتف العاملة بنظام iOS على أن تطبق على باقي الإصدارات في وقت لاحق. وقررت المنصة منح أصحاب المحتوى الإبداعي نسبة 97% لأول 50 ألف دولار يجنونها من تلك الخدمة، وستنخفض النسبة بعد ذلك إلى 80% لمن سيجني أرباحاً أكثر من 50 ألف دولار، ​ويمكن لصانعي المحتوى والمضيفين تحديد أسعار التذاكر الخاصة بهم، واختيار العدد المراد إتاحته.