أثارت أوزنور تشاليك البرلمانية في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أزمة على منصات التواصل بعد ارتدائها حذاء باهظ الثمن يبلغ 12 ألف ليرة خلال مشاركتها في الذكرى الـ950 لمعركة ملاذكرد بولاية بيتليس شرق تركيا. ووفق صحيفة «زمان» (الأحد)، تعرضت تشاليك لموجات نقد لاذعة من المعارضة، إذ قال أمين حزب الشعب الجمهوري أنفار كيراز: «في وقت ترتدي فيه تشاليك حذاء يساوي الحد الأدنى للأجور في تركيا لمدة 4 أشهر، نود أن نعرب عن خجلنا من الآباء الذين انتحروا لأنهم لم يتمكنوا من شراء الخبز لأبنائهم، وللعائلات التي تفترش الشوارع بسبب عدم قدرتهم على دفع الإيجار ما أدى لطردهم من منازلهم».