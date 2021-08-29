بعد غياب دام 20 شهراً عن الحفلات في السعودية، تستعد الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب لإحياء أولى أمسياتها ضمن حفلات «صيف جدة»، مساء الخميس القادم، برعاية الهيئة العامة للترفيه. والتقت شيرين آخر مرة بالجمهور السعودي بجدة في شهر يناير 2020، ثم أوقفت أنشطتها الفنية اضطرارياً؛ بسبب تفشي الوباء. وفاجأت شيرين جمهورها بالعودة لمنصات التواصل إذ نشرت، (الأحد)، «بوستر» عبر «إنستغرام» للترويج للحفلة المنتظر إقامتها على مسرح «سوبر دوم جدة»، وعلقت: «أهلي وأحبائي في جدة وفي المملكة كلها وحشتوني بجد من قلبي بعد طول غياب، انتظروني.. على موعدنا». يذكر أن أغنية «هي الدنيا» آخر ما طرحته شيرين تزامناً مع يوم الأم الماضي.