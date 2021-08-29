حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من تحدي «أقفاص الحليب» الذي انتشر بشكل واسع عبر منصات التواصل، مؤكدة تعرض عشرات الشباب لإعاقات دائمة وتم تسجيل عدد من الوفيات. ووفق «نيويورك تايمز» (الأحد) قال جراح العظام المتخصص في الطب الرياضي شون أنتوني: «يبدو التحدي كدعابة لكنه خطير جدا على السلامة وسط تفشي وباء كورونا، إذ يشكل ضغطا على المستشفيات التي استقبلت حالات خطيرة بخلع الكتف وتمزق الرباط الصليبي وإصابات الحبل الشوكي والرقبة، ما أدى لإعاقات دائمة ووفيات بلغت 20 حالة. وفي بيانها أمس، قالت منصة «تيك توك»: «نمنع تداول هذا النوع من التحديات غير المسؤولة، وسيتم حظر أي مقطع يروج لها».