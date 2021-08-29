لايزال «دلتا» أحدث سلالات فايروس كورونا المتحورة، يشكل هاجسا، إثر ثبوت وصوله لأكثر من بلد عربي، ما دفع عضو اللجنة العلمية لمكافحة الفايروس المستجد في مصر الدكتور محمد النادي لإطلاق تحذير عالي الخطورة من انتشاره السريع لدرجة وصوله إلى الناس في منازلهم. وشدد النادي على أن المتحور ينتقل عبر المصاعد والأثاث والأسطح المنزلية، لقدرته على البقاء حيا لفترات طويلة، وقال في مداخلة تلفزيونية (الأحد): «ينتقل الفايروس بمجرد لمس الأسطح الملوثة برذاذ مصاب ومن ثم لمس الفم أو الأنف، ما يتوجب عدم استقبال عمال الدليفري باعتبارهم أسهل وسيلة لنقل دلتا، وضرورة تطهير الأيدي والأسطح الداخلية للحد من انتقاله إلى المنازل».