وسطأحد أحواش المدينة القديمةونسيجها القِيمي والاجتماعي المترابطوُلِد من أبوين مدنيينبحوش «أبو جنب» العتيقوفي«دكان» أبيه بحارة «التاجوري»على أمتار جنوباً للحرمكانت أعتاب مهنة والدهإقلاعٌ إلى دعة «التطبيب»وعندمعانقة شعاع زمن سالفكان يعود لصندوق الذكرياتويرتدي قميص الحنين المعتَّقاشتياقاً لأشعة ذكرى قديمة..***الراحل الدكتورفؤاد عبدالعزيز برديالباحث الدوائي والمعلِّم الصيدليالمتخصص في الصناعات الصيدليةمدير الرعاية الصيدليةبصحة منطقة المدينة النبوية..معأسرته وأبنائه وذوي القربىاقتراب بحنان وبُعْدٌ باشتياقمرح وفرح وبسمة ودُعابةوأريحية وفاء لمن حولهوحينيقلَّب وأصدقاؤه صفحات قديمةتمتلئ عيناه بالدموع شوقاًلبيوت عتيقة وأزقتها النحيلةوألعاب شعبية بأضواء «الفوانيس»ولمايقف على «الأحواش» المندثرةيعيش الماضي كأنه حقيقةويعايش حنين أهلها بواقعيةورمزية نقاء لم تُعْطب..***منرؤية معاصرة لصناعة «المزاولين»منح الشباب روحاً مهنيةورفض المفهوم التقليدي للدوائيواتَّبع مصطلح «الدكتور الصيدلي»ومننموذج «الصيدلة الإكلينيكية» الحديثةتبنى المعايير السريرية للمهنةوتحوَّل إلى الديناميكية الدوائيةوقيَّم الخطط العلاجية للسقيمومنفكرة «المريض» قبل الدواءركَّز على آليات الممارسةلوضع العقاقير المناسبة للعليلوالحد من الأخطاء الدوائية***ذلك هو..المُختزن جانباً من العلاقاتالمُثمِّن للحالة المعنوية للآخرينالمُوجِد ارتباطاً يستوعب الكلفأقبلت الإرادة الإلهية ليغادرهم.