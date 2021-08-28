قال مسؤول تحسين تغذية الرضع والأطفال في منظمة الصحة العالمية الدكتور لورانس سترو إن العلم يشجع الأم المصابة بفايروس كورونا على الرضاعة الطبيعية، ليس لكونها آمنة فحسب، بل لفوائدها العديدة، مؤكداً أن لبن الأم ليس وسيلة لانتقال الفايروس للرضيع، إلا أن الخوف يكمن في قرب الأم بشكل وثيق من طفلها أثناء الرضاعة الطبيعية. وأضاف سترو (السبت): «وجدنا أن نسبة انتقال العدوى للطفل ضئيلة جدا علاوة على أنها خفيفة للغاية»، واستدرك: «أثبتت الدراسات التحليلية بالمنظمة أن الأطفال المحرومين من الرضاعة الطبيعية أكثر عرضة للإصابة بأمراض تفوق مخاطر انتقال عدوى الفايروس المستجد المحتملة، ما يوصى معه ببدء الرضاعة الطبيعية فور الولادة».