بعدما سحب المركز الثقافي الألماني في لبنان شهادة الدكتوراه الفخرية التي منحها أخيراً للممثل المصري محمد رمضان، مؤكداً عدم علمه بواقعة الطيار الراحل أشرف أبواليسر؛ الذي تسبب رمضان في فصله من وظيفته وامتناعه عن تنفيذ حكم المحكمة بتعويضه ماديا، علاوة على ظهوره مع ممثل صهيوني، خرج الإعلامي عمرو أديب عبر حسابه على «تويتر» (السبت) موجها رسالة نارية غير مباشرة لرمضان قائلا: «لا هيكسب ولا يربح وهيفضل ذنب الراجل وعيلته في رقبته العمر كله.. ربك مش هيسيبه سنة كاملة لا مسلسل نجح ولا كليب فرقع كله فشل في فشل وكذب في كذب وأي كذبة تتحول لفضيحة كبيرة.. سبحان الذي لا يغفل ولا ينام».