حذّر خبير تقنية من تطبيق حديث انتشر خلال الساعات الماضية يحول الصور الشخصية إلى كارتونية، مؤكداً أنه تعدى مرحلة الخطر، إذ يخترق البيانات الشخصية من لحظة تحميله والسماح بفتح «المايك» أو «الكاميرا» أو الصور أو جهات الاتصال. وتابع المهندس المصري تامر محمد في مداخلة تلفزيونية (السبت): «أرباح هذه التطبيقات المجانية تأتي من اختراق البيانات التي تستخدم في أغراض أبعد من التسويق ترقى للتجسس ومعرفة أحوالهم الشخصية، لاسيما إذا علمنا أن مثل هذه التطبيقات تملكها جهات مجهولة». ونصح تامر بالتقليل من استخدام التطبيقات غير الضرورية ومراجعتها كل فترة، وتقليص حجم المعلومات الشخصية الموجودة على الهاتف دائماً، مثل الصور الشخصية وغيرها.