أنهى المخرج السعودي خالد الحربي تصوير آخر مشاهد فيلمه «90 يوم» في مطار جدة، ونشر صوراً من كواليس التصوير جمعت أبطال العمل الذي يدور في إطار درامي اجتماعي كوميدي عن فترة العدة التي يتوجب على المرأة شرعا أن تقضيها في بيت الزوجية، وكيف تعلو سطوة العادات والتقاليد أحياناً على حكم الدين. وينتظر المخرج وشقيقه فيصل اللذان أنتجا العمل أن يعرض في دور السينما السعودية وعدة دول عربية بالتزامن.وفي تصريح صحفي قال خالد الحربي: «نحاول من خلال أفكار الغد خلق قاعدة جماهيرية أكبر للسينما المحلية خلال السنوات المقبلة من خلال تقديم أفكار قريبة من المواطن السعودي والخليجي وكذلك ممثلين محترفين ومحبوبين، لأن الفيلم المحلي حتى الآن لا يمتلك أرضية كبيرة مقابل الفيلم الأجنبي، وقررنا بدء خطتنا طويلة المدى بفيلم «90 يوم» الذي يناقش العلاقات الزوجية المعقدة بطريقة درامية وكوميدية، وسعداء باتحاد أهدافنا مع فريق MAD الذين تحمسوا للمشاركة في المشروع وساعدونا بخبراتهم التي اكتسبوها عبر السنوات».بدوره يقول علاء كركوتي وماهر دياب الشريكان المؤسسان في MAD Solutions: «نفخر بالتعاون مع المخرج خالد الحربي، أحد أبرز الأسماء في صناعة الدراما والمسرح في السعودية، في أول فيلم روائي طويل من إخراجه، ونحن حريصون دوماً أن تكون الأفلام السعودية التي نعمل عليها إضافة لتأسيس صناعة سينما قوية في السعودية بفيلم كل فريق العمل به من السعوديين، لتقديم قصص تهم المجتمع السعودي والعربي».يشارك في بطولة الفيلم ممثلون من عدة أجيال بينهم الشباب: فيصل الزهراني، مروة محمد، محمد الهاشم، فيّ فؤاد، بدر المطرفي وود أسامة. ومن الممثلين المخضرمين سناء بكر يونس، وعبد العزيز السكيرين، وخالد الحربي.يذكر أن خالد الحربي الكاتب والممثل والمخرج والمنتج السعودي شارك في العديد من الأعمال السعودية والعربية، وحقق شهرة واسعة بعد تأليفه مسلسل الأطفال «حكايات بابا فرحان» الذي استمرت أجزاؤه حتى الموسم الـ12، ويعد ضمن الممثلين السعوديين القلائل الذين كسروا حاجز المحلية بأعمال خارج المملكة. فيما تجاوزت مسيرته كممثل أكثر من 100 عمل فني، وحصل على عدة جوائز منها الجائزة الذهبية في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون عن مسلسل «أيام وليالي»، وجائزة لجنة التحكيم من مهرجان الجنادرية عن مسرحيته «وجبة سريعة»، وشغل عدة مناصب منها عضو مؤسس في جمعية المسرحيين السعوديين، ومستشار في جمعية الثقافة والفنون في مدينة جدة.