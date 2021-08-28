أكد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة أن قمر التربيع الأخير لشهر محرم سيضيء سماء السعودية قبل منتصف ليل (الأحد)، وسيمثل أبعد قمر تربيع هذه السنة لتزامنه مع نقطة الأوج - أبعد مسافة في مداره الشهري حول الأرض لعام 2021. وأضاف أبوزاهرة: «سيكون القمر بين عنقود الثريا الذي لا يرى بالعين المجردة، ونجم الدبران الذي يسهل رؤيته باللون الأحمر قرب القمر حين يصل لنقطة أوجه في الساعة 05:22 صباح (الإثنين) على مسافة 404.099 كيلومتراً، ما يسمح برصده في قبة السماء تزامنا مع شروق شمس الغد، وسيصل القمر لحظة التربيع الأخير الساعة 10:13 صباحاً وسيظل مرئيا لما بعد الظهر».