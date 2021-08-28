بعد لغط حول مأمونية لقاح موديرنا المضاد لفايروس كورونا، بسبب منع اليابان دخول كميات منها احترازياً، أكد متحدث هيئة الغذاء والدواء تيسير المفرج أن جميع جرعات لقاح موديرنا الموجودة في المملكة سليمة. وأضاف في حوار لـ«العربية» (الجمعة): «الدفعات التي أوقفت احترازيا في اليابان تحمل أرقام تشغيلات مختلفة عما تم تصديره للمملكة، وأبان أن الهيئة تجري اختبارات على جميع شحنات اللقاحات الواردة ومنها موديرنا، وأثبتت النتائج سلامتها جميعاً». وتابع المفرج: «تلقت الهيئة تقريرا من الجانب الياباني بتفاصيل الدفعة المعلقة عبر التحالف الدولي للجهات الرقابية على الأدوية، مزودًا بأرقام التشغيلات التي تم التأكد من عدم وجود أي منها في السعودية».