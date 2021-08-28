أوقفت السلطات الأمنية في تونس ضابطين تورطا في أكبر قضية لتهريب الكوكايين في البلاد.

وأذنت النيابة العمومية في تونس بالاحتفاظ بضابطين من الديوانة في إطار التحقيقات الجارية في قضية محاولة تهريب 17.5 كيلوغرام من الكوكايين من قبل امرأة تم ضبطها قبل أيام في ميناء حلق الوادي الشمالي.

وأوضح المتحدث باسم الإدارة العامة للديوانة العميد هيثم زناد، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن التحقيقات في القضية شهدت تقدما وتم تفكيك الشبكة.

وكانت السلطات في تونس أعلنت (الأحد) 15 أغسطس، إحباط محاولة تهريب 15 صفيحة من مخدر الكوكايين قالت إنها تزن إجمالا 17520 غراما بميناء حلق الوادي الشمالي كانت مخفية بإحكام داخل سيارة قادمة من ميناء روما تقودها مواطنة تونسية مقيمة بالخارج.