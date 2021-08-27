مجددا، ظهرت على السطح فتوى جدلية أعلنتها رئاسة الشؤون الدينية في تركيا (ديانت) حول تحريم تناول بعض المأكولات البحرية، مثل بلح البحر والروبيان (الجمبري)، وسرطان البحر والكركند، وذلك وفقا لما تم تداوله في وسائل إعلام تركية ومواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا لموقع «دوفار» التركي، أفادت «ديانت» بأن القرآن ينص على جواز تناول الأطعمة التي يتم الحصول عليها من البحر، وذلك مقتصر على الكائنات التي لا تستطيع العيش على الأرض، في حين استثنى المذهب الحنفي من ذلك تناول بلح البحر والكاليماري وسرطان البحر والكركند والروبيان، إذ أفادت الرئاسة بأن المذهب يحرم تناولها.

وأضافت رئاسة الشؤون الدينية التركية أن المذهب الشافعي يجيز تناول الضفادع، سرطان البحر، السلاحف، والثعابين المائية، كما يجيز تناول الحيوانات التي تعيش في الماء وتموت بعد وقت قصير بمجرد خروجها بغض النظر عن شكلها أو طريقة موتها، أما حيوانات البحر التي تعيش على اليابسة يجوز تناولها إذا كانت تشبه الحيوانات البرية التي تؤكل لحومها، وما سواها فلا يجوز أكله.

ومع تأكيد رئاسة الشؤون الدينية التركية في بيان لها أمس (الخميس) أن موقفها بشأن بعض المأكولات البحرية «ليس فتوى جديدة» وأن موقفها ليس جديدا في هذه القضية، أوضحت أن فتواها التي شاركتها على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي كانت إجابة على سؤال طرحه أحد الأشخاص بشأن جواز تناول المأكولات البحرية.