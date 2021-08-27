رغم توفر علاجات الاكتئاب، إلا أن أغلب مصابيه البالغ عددهم أكثر من 300 مليون حول العالم -حسب منظمة الصحة العالمية- لا يخضع معظمهم للعلاج بذريعة الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالاضطرابات النفسية، ما ينتهي بعواقب وخيمة. وفي لقاء تلفزيوني (الخميس) حذر استشاري الطب النفسي زميل جامعة ليدز البريطانية البروفيسور جمال فرويز من 5 أعراض تؤكد الإصابة حال استمرارها لأسبوعين، ما يتوجب زيارة طبيب نفسي، وهي: اضطرابات النوم وتناول الطعام، انعدام الرغبة في أداء المهام اليومية، وفقدان الشغف والتركيز وكثرة النسيان، والشعور بالاختناق خصوصا في المواقف الصعبة، وآلام المعدة المتكررة، والشعور الدائم بالإرهاق والتعب، فيما حث فرويز على زيادة الوعي المجتمعي بدور العلاج النفسي وتجاهل الوصمة المجتمعية التي تلاحق المصاب حتى لا يعيش حياته في معاناة قد تنتهي بالانتحار.