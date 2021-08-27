وسط..الحارة المكية العابقة بالتاريخفي الشمال الغربي للحرمالحاضنة بئر «طوى» الأثريةوُلِدت تلك المكللة بـ«الطب»ومن..«أبٍ» منحها اختيار المسارو«أمٍّ» أدَّبتها ويممتها للنضالوعلَّمتها «الصرِيمة» ودحر «الإحباط»ارتدت «المعطف» وتقلَّدت «السماعة»وحين..تمسَّكت بالمراكز العلمية الأولىونهجت «العصامية» وأقصت «العظامية»أجادت «الجودة» واعتلت «الاعتلاء»فغرَّدت لتروي حكايتها للناس..***الدكتورةحنان ناصر باعارمةاستشاري طب أعصاب الأطفالفي مستشفى الملك فهدللقوات المسلحة بجدةالمتخصصة في «الصرع» وضمور المخ..في..«مُكابدة» شوق لعلم أحبتهوتقافز داخل قاعات «الطب»التقطت عطاء كل الأوقاتوامتلأت عيناها بألوان البهجةوعندما..غاصت داخل الصور الإنسانيةاستدارت للأمام كأكوان اللالئبموضوعات طب «حديثي الولادة»لا تُفتح إلا بيدهاأما..ضمور «المخ» وأعصاب الأطفالو«جراحة الصرع» الكَؤُودفنازلت «اللغز» وحرَّرت طلاسمهواتكأت للتجارب وفكَّت رموزها..***بين..طفولة وضاءة ومسيرة تائقةعاشت قصة حلم واضحةومن بُغية تراءت بمخيلهاأضاءت عتمة آمالها بـ«الطب»وبين..نبوءة أبوين وسما مقاصدهماورفيق دربها وأبنائها الأربعةتستدعي صبِيحة كل يومطفولة ممتعة لأمٍ طبيبةوبين..صديقات «الكنز» رفيقات الصِباوزميلات الثانوية الـ33 ومعلماتهاتعود لما وراء «الذاكرة»والصُحبة الثابتة على العهد..***تلك هي..الطبيبة التي صادقت الأطفالوأحبت «الطفولة» وشمت رائحتهاوجعلت كل الأطفال أطفالهاوتحفَّزت لفضائهم وطب أعصابهم.