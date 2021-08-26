تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة حديثة للفنان المصري أحمد بدير، ظهر فيها بشكل مختلف عن المعتاد، مطلقاً لحيته ومرتدياً جلباباً أبيض ونظارة.

الصورة أثارت التساؤلات لدى جمهور أحمد بدير ومحبيه عن سر هذا المظهر الجديد، وما إذا كان ضمن عمل فني يشارك فيه بدير.

وكان آخر أعمال أحمد بدير مسلسل «بين السما والأرض»، بطولة هاني سلامة، ودرة، ويسرا اللوزي، وسوسن بدر، ونجلاء بدر، ونورهان، وندى موسى، وأحمد بدير، ومنى عبدالغني، ومحمود الليثي، وأحمد السلكاوي، ومصطفى درويش، وغادة أسامة، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرغي.