أعلنت Asus السعودية توقيع اتفاقية تعاون وشراكة إستراتيجية مع channels by stc الذراع البيعي والتوزيعي لمجموعة stc والشريك الأول لكبرى شركات الاتصالات في مملكة البحرين وسلطنة عمان والموزع الأكبر في الشرق الأوسط لشركات الأجهزة الذكية.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الرؤية الإستراتيجية لـ Asus لتعزيز التعاون المستمر مع كبرى الشركات العالمية والتي تعتبر من خلال channels by stc الشريك الإستراتيجي والممكن الأول لأهداف التوسع في المنطقة من خلال ريادتها مجال البيع والتوزيع، بالإضافة إلى خدمة التوصيل الميداني والخدمات اللوجستية محلياً وإقليماً.

وأوضح ياسين تشن، مدير عام Asus السعودية، أن تميز Asus وريادتها في مجال التكنولوجيا وتقنية المعلومات وقدرتها على الابتكار وتقديم الحلول التي تتوافق مع تطلعات المستخدمين مكنتها من تلبية احتياجات العملاء وتحقيق أعلى مستويات الرضا لعملائها عبر هذا النوع من الشراكات مع channels by stc.

ومن جانبه ذكر أحمد الضاعن نائب الرئيس لقطاع الإستراتيجية وإدارة المنتجات في channels by stc بأن هذه الشراكة ستجمع بين خبرة Asus التجارية كمزود عالمي لتصنيع الأجهزة وحلول التكنولوجيا المعلوماتية، وبين channels الرائدة في تقديم الحلول البيعية والتوزيعية عبر حزمة من الخدمات والمنتجات المبتكرة وسنواصل العمل لتسخير كافة قدراتنا وإمكانياتنا بالتعاون والتكامل مع جميع شركائنا لتقديم خدمات مبتكرة لقطاع الأعمال بشكل فعال وسريع وتحقيق تطلعات العملاء محلياً وإقليماً.