وسط..المدينة الغنية بمواقعها الأثريةبالضفة الشرقية لنهر «العاصي»المأهولة منذ العصر الحجريوُلِد أشهر مداوٍ للقلوبوفي..بيتٍ خالٍ من الكتبأنفق مصروفه لشراء المؤلفاتوسرق الوقت لمطالعة الكُتبفعشق «القراءة» واعتنق «التطبيب»وبين..امتلاك «الأدب» لجوارحه ووجدانهوتطلُّع لرسم «بسمة» لمريضاختار «الطب» بعد «الثانوية»تحقيقاً لمعاهدته «إسعاد الآخرين»..***البروفيسورحسان شمسي باشااستشاري أمراض القلبورئيس قسم القلبورئيس قسم العناية المركزةبمستشفى الملك فهدللقوات المسلحة بجدة..بين..التربية والأسرة والثقيف الصحيعشرات المؤلفات المليئة بالقيممزج «الدِّين» بالحقائق الطبيةبرفعة فِكر ووضوح منطقومع..رفيقة دربه وأبنائه الأربعةحلمٌ وعدلٌ وبِشرٌ وأملوعندما يغوص في الأعماقمتفانٍ لأكبر درجة ممكنةومن..19 عاماً عن «العربية»في رحلة تعلُّم «الطب»وحنين أصيل للغة «الضاد»استعان بشريكته لتصويب كتاباته..***عند..«العاشرة» علَّمه أبوه التجارةواصطحبه لدكان تجارته صيفاًرغبة في صناعته تاجراًفأخذه «العلم» عن «التجارة»وعند..الـ12 لعُمُره أنشأ مكتبتهداخل خزانة حائط منزلهمتذكراً شهيد المكتبة «الجاحظ»الشهير بموته تحت الكُتُبوعند..الـ15 دوَّن «بروتوكول» حياتهوحرَّر مئات الومضات والمقالاتوحفظ أربعة آلاف حديثوخمسة آلاف بيت شعري..***ذلك هو..«الباشا» في كل شيءالذي يظهر ما يبطن«الطبيب» بحياته «الإنسان» بلمساتهصفائية «فرح».. ونورانية «سعادة».